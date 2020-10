NBA, Nate Bjorkgren è il nuovo allenatore degli Indiana Pacers

Secondo quanto riportato da ESPN, Nate Bjorkgren, ex assistente allenatore dei Toronto Raptors, ha accettato un accordo pluriennale per diventare il nuovo head coach degli Indiana Pacers.

Stando alle indiscrezioni, la franchigia è rimasta molto colpita dalla carriera di Bjorkgren, decidendo così di riporgli fiducia in vista di un anno con più interrogativi che certezze.

In passato, oltre che a lavorare al fianco di coach Nick Nurse, Bjorkgren è stato anche capo allenatore in G League, vincendo un titolo nel 2011 in Iowa. Due anni dopo ha raggiunto le finali della G League come capo allenatore dei Santa Cruz nel 2013. Infine nel 2015 è arrivato l’approdo definitivo in NBA.

A 45 anni, Bjorkgren è arrivato per sostituire l’ex allenatore Nate McMillan, mandato via dalla dirigenza dopo quattro apparizioni consecutive ai playoff nelle quali ha raggiunto un pessimo record 3-16.

I Pacers, invece, sono arrivati per cinque volte consecutive nella postseason, ma negli ultimi due anni sono stati spazzati via con uno sweep al primo turno dai Boston Celtics e quest’anno contro i Miami Heat.

