Gli Houston Rockets perdono i pezzi: dopo l’addio di Mike D’Antoni, anche il GM Daryl Morey ha abbandonato la nave. Ma secondo Tilman Fertitta, proprietario della franchigia, nessun altro lascerà Houston, compresi James Harden e Russell Westbrook.

La stagione dei Rockets è stata caratterizzata da alti e bassi: con 44 vittorie nella regular season, i texani hanno eliminato, dopo sette partite, gli Oklahoma City Thunder al primo turno dei Playoff. Al secondo turno si sono arresi ai Los Angeles Lakers, futuri campioni NBA.

Risultati che hanno portato alcuni addetti ai lavori a consigliare a Tilman Fertitta una ricostruzione totale, partendo dalla cessione di Harden e Westbrook. Idea non condivisa dal patron dei Rockets, come spiega a Jonathan Feigen dello houstonchronicle:

“Non c’è motivo di far saltare in aria il roster, non c’è motivo di rivoluzionare la squadra quando hai giocatori come James [Harden], Russell, PJ [Tucker] ed Eric Gordon. Abbiamo Harden e Westbrook, poco più che trentenni, e quasi il 90% delle entrate è legato a loro e a Gordon: non c’è motivo di scambiarli”

New #Rockets at #TXSN – No reason to “blow up” Rockets roster, Tilman Fertitta says https://t.co/RLUk5FKerz — Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) October 20, 2020

Abbandonata l’idea di ricostruzione della squadra, Fertitta rilancia in vista della prossima stagione:

“Abbiamo un programma per tornare a competere, ma ci vuole anche un po’ di fortuna. Ogni anno ho sempre detto di voler costruire una delle migliori quattro squadre della Conference e proveremo sempre a farlo: questa è la nostra vetrina, almeno per i prossimi due anni. Quindi ci muoveremo sul mercato per essere una delle migliori squadre. Faremo tutto ciò che dobbiamo fare per vincere, e posso prometterlo ai miei tifosi: quest’anno competeremo per il titolo NBA”

Una presa di posizione ben chiara quella di Tilman Fertitta: trattenere i top player e costruirci intorno la squadra. Ma per farlo, i Rockets prima dovranno trovare sia un allenatore che un nuovo General Manager.

