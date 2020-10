NBA, Cavs e Andre Drummond molto lontani dal trovare un accordo per l’estensione contrattuale

Secondo le fonti locali, i Cleveland Cavaliers e Andre Drummond sono molto distanti dal trovare un accordo per un’estensione contrattuale.

L’ex giocatore dei Detroit Pistons ha ancora un’opzione da 28,7 milioni di dollari che, salvo sorprese, dovrebbe esercitare per la stagione 2020-2021. In questo modo il centro giocherà la prossima regular season in quel di Cleveland, per poi testare il mercato dei Free Agent nel tentativo di firmare un contratto interessante.

Per i Cavs chiaramente la situazione comincia a farsi complicata. La dirigenza, infatti, vorrebbe estendere l’accordo con il giocatore, ma per farlo dovrà presentare un’offerta tale da convincerlo ad abbandonare l’idea della free-agency. Visti gli interrogativi relativi al margine salariale 2020-2021 e poiché non vogliono limitare le loro mosse future per un giocatore che è entrato in campo solamente 8 volte con la nuova maglia, con ogni probabilità i Cavs non percorreranno questa strada se il giocatore non mostra segni di cedimento.

Nonostante ciò i Cavaliers potrebbero comunque utilizzare il contratto in scadenza di Drummond come risorsa commerciale, in vista di qualche possibile scambio. Non va dimenticato che il valore del centro è molto noto in NBA. Notevole cacciatore di rimbalzi, la scorsa stagione ha giocato con una media di 17.7 punti, 15.2 rimbalzi e 2.7 assist a partita.

Nelle prossime settimane entrambe le parti dovranno arrivare ad un accordo, ma nella più probabile delle ipotesi tutto andrà come inizialmente preannunciato.

