NBA, i Los Angeles Lakers vogliono smettere di pagare Deng

Uno dei punti di forza dei Lakers nella vittoria finale del titolo, oltre alla coppia James-Davis, è stato un roster lunghissimo. Magari non una panchina in grado di spostare le sorti della partita, ma di sicuro utile a far riprendere fiato a tutti i giocatori dei reparti. Una maestria, quella di creare una squadra così profonda, del GM gialloviola Pelinka, che ha stillato fino all’ultimo dollaro a disposizione, strappando contemporaneamente contratti vantaggiosi a campioni veterani.

Ora però i Lakers sono chiamati a confermare quanto di buono fatto quest’anno. E per riuscirci sarà necessario puntellare nuovamente il roster con un occhio al budget. Ed ecco allora che la società di Los Angeles ha deciso di chiedere la rimozione del contratto di Deng dai libri paga. A riportarlo Shams Charania.

Sources: The Lakers have requested a career-ending injury application to have Luol Deng’s salary removed from team books. Deng agreed to buyout with Lakers in 2018, retired last October and is owed salary through 2022. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2020

Come specificato dal giornalista, Deng si è ritirato quest’anno, ma dopo il buyout del 2018, il suo contratto – onerosissimo – da oltre 15 milioni di dollari era stato spalmato fino al 2022. Deng infatti “appartiene” ai Lakers del periodo nero, tra il ritiro di Kobe e l’arrivo di LeBron. Periodo in cui la società aveva provato a gettare le basi con giovani prospetti, affiancando però contratti costosissimi e di basso rendimento. Come Deng appunto.

Ora però, con il nuovo corso aperto da Pelinka nel 2017 e l’arrivo di LeBron e Davis per i gialloviola si è aperta una nuova era – subito vincente – ed è giunto il momento di tagliare tutto ciò che non sia funzionale alla causa presente e futura, che oggi è un contratto di un giocatore oramai ritirato. Chissà che domani non sia qualche elemento a roster.

