I veri campioni non si vedono solo da quello che fanno in campo, ma anche per ciò che fanno al di fuori del parquet: tra questi c’è sicuramente Klay Thompson, che ha fatto una sorpresa a una sua grandissima tifosa.

Deborah Wright, 62 anni e tifosa dei Golden State Warriors, in particolare di Klay Thompson, è alle prese con un tumore al seno che, purtroppo, ha preso il sopravvento lasciandole tra le due e le sei settimane di vita. Deborah aveva un ultimo desiderio: incontrare il suo beniamino Klay.

Così suo marito Randall ha scritto un messaggio sui social, messaggio intercettato dal giornalista di KTVU Channel 2 Frank Sommerville che lo gira immediatamente a Raymond Ridder, PR dei Golden State Warriors.

Una richiesta accolta da Klay Thompson, in questi sempre schivo di fronte alle telecamere, ma desideroso di regalare un sorriso a una persona in difficoltà. Tramite una videochiamata Deborah ha incontrato Klay, come conferma Frank Sommerville.

Deborah Wright, who has cancer, loves Klay Thompson and the Warriors. The only thing she asked for was to FaceTime with Klay.

Klay heard about her story and made it happen.

This is what it's all about 🙏 (via Frank Somerville KTVU/Facebook) pic.twitter.com/RKjsdR4qil

— SportsCenter (@SportsCenter) October 20, 2020