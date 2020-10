NBA, Houston Rockets: smentite le voci circa l’addio di James Harden

Houston sembra davvero in una fase estremamente confusionaria, non ci sono ancora delle idee precise circa la nuova stagione. L’eliminazione al secondo turno unita ai licenziamenti di Daryl Morey e Mike D’Antoni, necessari visto il fallimento del modello di squadra senza lunghi, hanno lasciato la franchigia in una situazione a dir poco complessa.

Unito a tutto ciò, a preoccupare la dirigenza della compagine texana, ci sono le voci legate al possibile addio di James Harden.

Il giornalista dello Houston Chronicle Jonathan Feigen, solitamente estremamente informato sulla squadra texana, ha affermato che:

“L’opzione di far saltare tutto per aria non è per questa offseason. Il motivo per il quale sono abbastanza sicuro di questo è che James Harden è coinvolto ed informato di qualsiasi decisione e considerazione sul prossimo allenatore. Non avrebbe senso coinvolgerlo se il piano fosse quello di spedirlo da qualche parte.”

Sembrerebbe inoltre che sia Harden che Westbrook starebbero spingendo per avere John Lucas come capo allenatore.

Resta però da capire se lo stile di gioco dei Rockets cambierà o meno, anche in virtù della permanenza o del possibile addio, si spendono infatti numerose voci circa la dipartita direzione New York Knicks, di Russell Westbrook.

