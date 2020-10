Mercato NBA, i Lakers tenteranno di firmare Derrick Rose

I Los Angeles Lakers, dopo aver conquistato il tanto desiderato titolo NBA, sono pronti a vivere una offseason da protagonisti. I gialloviola vogliono rafforzare il proprio roster per mantenere intatta la loro posizione di vantaggio rispetto alle altre franchigie e rendersi protagonista di una nuova corsa Playoff nel 2021. Per farlo, i californiani, hanno tutta l’intenzione di arrivare a Derrick Rose. Già nello scorso febbraio – prima della trade deadline 2020 – si stava per compiere l’affare che doveva portare il play alla corte di LeBron. Poi, tutto sfumò all’ultimo secondo. Ora le parti avranno più tempo per ragionare insieme.

Un GM NBA rimasto anonimo, ha parlato con Sean Deveney di Heavy, confessando come il movimento di Rose ai gialloviola avverrà proprio in questa offseason:

“Penso che entrambe le parti fossero poco disposte a trattare in un periodo come gennaio, febbraio. Non credo che i Lakers volessero fare una mossa importante per arrivare a lui, anche perché pensavano di poter fare qualcosa di buono sul mercato dei buyout. E non credo che i Pistons volessero privarsi a tutti i costi di Derrick. Sai, i Lakers volevano inserirsi anche per non regalare nulla ai Clippers o Bucks o i Nuggets, o chiunque fosse interessato per Rose. Quindi c’era interesse ma non troppo serio. Ora è cambiato un po’ tutto: sono entrambe in una posizione in cui l’accordo può definirsi con più calma.”