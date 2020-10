Sarà una offseason difficile per gli Houston Rockets. I texani, dopo aver fallito nuovamente la corsa verso il titolo NBA, nelle scorse settimane hanno annunciato l’addio da Mike D’Antoni. In queste ore, secondo quanto riferisce Adrian Wojnarowski, la franchigia deve incassare anche le dimissioni da parte di Daryl Morey. Il General Manager paga lo scotto di non essere mai riuscito a portare a termine un progetto costruito sul sistema impostato da D’Antoni e che vedeva James Harden l’asso su cui fare affidamento.

ESPN Sources: Houston Rockets general manager Daryl Morey is stepping down. https://t.co/NTmplVtWcl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020

Morey rimarrà all’interno della franchigia ancora per un breve periodo con un ruolo di consulenza nell’attesa di completare la ricerca di un head coach per i Rockets. Per ora, il nome forte in casa Houston è quello di Jeff Van Gundy. Nelle prossime ore saranno attesi nuovi sviluppi.

Jeff Van Gundy met with Houston Rockets ownership and management today on the franchise's coaching job and conversations with the team will continue on Thursday, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020

La franchigia, infine, sta progettando di promuovere il vicepresidente esecutivo delle basketball operations, Rafael Stone, a nuovo GM. Stone ha svolto un ruolo significativo nella ricostruzione dei Rockets negli ultimi anni. In seguito a questo cambiamento, Houston promuoverà Eli Witus a vice GM.

