Mercato NBA, i Timberwolves potrebbero scambiare la prima scelta al Draft

I Minnesota Timberwolves potrebbero scambiare la loro prima scelta al Draft per puntare a un giocatore pronto per vincere, al fianco di Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell.

Le indicazioni al Draft per la squadra del Minnesota, in ogni caso, sembrano non riguardare la scelta di LaMelo Ball. Il giocatore, nei piani dei Golden State Warriors, sarebbe dovuto finire proprio ai T-Wolves, ma probabilmente questo non succederà.

Kevin O’Connor di The Ringer ha riportato che i piani della squadra riguardano uno scambio per ottenere un giocatore pronto a vincere, oppure la scelta di Anthony Edwards.

“I vari dirigenti della lega sembrano tutti sapere che i Timberwolves preferirebbero scambiare la loro prima scelta in cambio di un giocatore che faccia fare alla franchigia il salto di qualità necessario, in grado di aiutare Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell.” “Se mantenessero la scelta invece, probabilmente Anthony Edwards e le sue capacità realizzative sarebbero perfette per un backcourt con Russell.”

I Timberwolves hanno due motivi per voler diventare una squadra competitiva: la prima è che mancano grandi traguardi ai Playoff dalla stagione 2003-2004, in cui hanno perso le Conference Finals a Ovest. E secondo, ma non meno importante, è che non possiedono i diritti sulla loro scelta del primo round nel 2021.

Quella scelta è finita proprio agli Warriors nell’ambito dello scambio che ha coinvolto Russell e Andrew Wiggins nell’ultima stagione. Se la prossima scelta dei T-Wolves non finisse tra le prime tre del prossimo anno, diventerà proprietà di Golden State. Nel caso invece in cui la scelta fosse nella top 3 del prossimo anno, agli Warriors andrebbe una scelta non protetta del 2022.

Il futuro prossimo dei Timberwolves dovrà essere ben valutato, per evitare di rafforzare ancora di più una concorrente blasonata ad Ovest come gli Warriors.

