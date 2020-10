Nulla di clamoroso: Anthony Davis ha deciso di uscire dal contratto con i Los Angeles Lakers e rinunciare alla sua player option da più di 28 milioni di dollari. Il lungo, fresco della vittoria del titolo NBA 2020, in ogni caso avrebbe tutta l’intenzione di rifirmare con i gialloviola a cifre decisamente più importanti. A riportare la notizia per primo è stato Shams Charania, giornalista di The Athletic, tramite il suo canale Twitter.

