I Los Angeles Clippers hanno finalmente scelto il loro prossimo coach. Secondo quanto riportato dai principali insider NBA, la franchigia californiana ha individuato Tyronn Lue come nuovo allenatore per guidare Kawhi Leonard & Paul George. Come assistant coach, Lue si potrà avvalere della collaborazione di Chauncey Billups alla sua prima esperienza come lead assistant.

Sources: The Los Angeles Clippers are hiring Ty Lue to be their next head coach — with Chauncey Billups as a lead assistant. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2020

I Clippers avrebbero deciso di chiudere velocemente in queste ore con Lue, dopo aver compreso come l’ex allenatore dei Cavaliers fosse vicino agli Houston Rockets. Inoltre, il front office ha scelto il nativo del Missouri anche sulla base di quanto fatto proprio in Ohio, vincendo uno storico titolo NBA alla guida di Cleveland, e per la sua forte capacità di comunicare con i giocatori chiave della squadra.

Lue, come riporta ESPN, ha accettato un contratto della durata di 5 anni e avrà il compito di guidare una squadra alla disperata ricerca della chimica giusta per poter competere per il prossimo titolo NBA. Lakers e LeBron James permettendo.

