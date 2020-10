NBA, LaMelo Ball firma con Puma

LaMelo Ball è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del Draft di quest’anno: la sua combinazione di atletismo e playmaking, unita ad un’incredibile sicurezza nei propri mezzi, ha portato molti esperti a considerarlo meritevole della prima scelta (attualmente in mano ai Timberwolves).

In attesa di conoscere la sua futura destinazione nel mondo dei pro, il 19enne ha intanto firmato un accordo con Puma per la creazione di una linea di scarpe.

Ball si è dichiarato entusiasta della collaborazione con la compagnia, dichiarando:

“Sono molto contento di unirmi alla famiglia Puma. Credo che il brand sia il partner perfetto per me, perché Puma mi permetterà di essere me stesso. Voglio essere autentico al 100%, sia giocando a basket, sia mostrando il mio stile personale, ed è quello che voglio fare con Puma”