NBA, diversi giocatori vogliono Tyronn Lue come allenatore

Tyronn Lue è il candidato numero uno al ruolo di capo allenatore degli Houston Rockets. L’ex giocatore, celebre per il crossover subito da AI alle Finals del 2001, ha allenato per quattro stagioni i Cleveland Cavaliers, vincendo il titolo nel 2016. Quest’anno ha fatto parte dello staff di Coach Rivers ai Clippers, il cammino dei quali è finito contro i Nuggets alle Semifinali di Conference.

Anche la panchina dei Clippers è libera dopo il licenziamento di Doc Rivers, sette anni da head coach, e per la franchigia losangelina molti vorrebbero Ty Lue come nuovo capo allenatore. I Clippers hanno proprio bisogno di un nuovo head coach in grado di vincere fin da subito poiché sia Kawhi Leonard sia Paul George hanno l’opzione contrattuale al termine della prossima stagione, la quali li renderebbe entrambi free agents. I Rockets hanno due grandi stelle e già vincitori del premio di MVP come Harden e Westbrook. A Houston non si vedono le Finals dal 1995, e serve come il pane un allenatore in grado di sfruttare i talenti delle due stelle per portarli al “grande ballo”, dopo che il progetto di small ball di Mike D’Antoni non era riuscito nel suo intento.

Lue è il frontrunner per entrambe le squadre, e molti giocatori di entrambe le franchigie spingono per averlo sulla panchina della propria squadra. I nomi non sono noti, ma sappiamo che le preferenze delle stelle in NBA hanno una grande influenza sulle decisioni del front office.

I Rockets potrebbero riuscire a fare un’offerta prima dei Clippers, partendo così in vantaggio. D’altra parte la franchigia texana non vuole comunque prendere la propria decisione prima di aver intervistato Jeff Van Gundy, con il quale è previsto un incontro domani. Lue ha già incontrato i Rockets ieri, mentre aveva avuto un primo meeting con la franchigia di Los Angeles ad inizio ottobre.

Leggi anche:

Tyronn Lue sempre più vicino alla panchina dei Rockets

NBA, Los Angeles Clippers shock: Doc Rivers lascia la panchina

Mercato NBA, sono tre le squadre in corsa per Coach Tyronn Lue