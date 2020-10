Con la stagione NBA 2019/20 ormai alle spalle, per molte squadre è ora tempo di lavorare per quella successiva. Tra queste ci sono anche i New Orleans Pelicans, alla ricerca di un allenatore da quando hanno licenziato Alvin Gentry. Nel cast per il nuovo head coach c’è un altro candidato: Stan Van Gundy.

Stan Van Gundy ha incontrato la dirigenza dei Pelicans nella giornata di ieri. Un incontro tra le parti con esito positivo, visto che Van Gundy ora è uno dei favoriti per sedere sulla panchina di New Orleans nella prossima stagione, come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN.

Stan Van Gundy is meeting with New Orleans Pelicans officials today, emerging as one of four expected finalists for the franchise’s coaching job, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 13, 2020

Van Gundy si giocherà il posto con altri tre candidati: tra questi c’è anche Tyronn Lue, che si incontrerà in settimana con la dirigenza dei Pelicans.

Tyronn Lue piace sia agli Houston Rockets e ai Los Angeles Clippers, ma i texani, però, stanno parlando anche con il fratello di Stan, Jeff Van Gundy.

Per i New Orleans Pelicans Stan Van Gundy è un ottimo candidato per allenare un roster composto da giovani, su tutti Zion Williamson e Brandon Ingram, e veterani, come JJ Reddick e Jrue Holiday.

In oltre 11 stagioni in NBA, Stan Van Gundy ha allenato i Miami Heat, gli Orlando Magic – con i quali raggiunse le Finals nella stagione 2008/09 – e i Detroit Pistons. Ha un record di 523-384 in regular season (57.7% di vittorie), mentre ai Playoff il suo score è di 48-43 (42.7%).

I Pelicans stanno valutando attentamente ogni candidato, che avrà il compito di valorizzare i giovani talenti come Williamson e di centrare i Playoff.

