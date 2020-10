Le condizioni di Anthony Davis per Gara 6 delle NBA Finals

Gli ultimi minuti di Gara 5 di Anthony Davis sono stati, forse, i più critici della sua avventura nell’attuale postseason. Il lungo dei Los Angeles Lakers, infatti, dopo aver subito un infortunio al tallone durante il primo quarto contro Miami, ha peggiorato il suo status fisico rimanendo in campo fino alla fine. Al termine del match, Vogel si è subito sincerato delle condizioni del suo giocatore, rinviando però ogni valutazione alla mattinata successiva. Davis, invece, ha tentato di rassicurare tutti:

“Questo infortunio arriva dall’ultima serie contro Denver. Penso che fosse Gara 5, se non sbaglio. Andre Iguodala ha appena aggravato la mia situazione. Mi è tornato dolore alla fine del primo quarto, dopodiché è semplicemente svanito. Ho continuato a muovermi in campo per non avere pause e sfruttare l’adrenalina della situazione. Gara 6? Starò bene.”

Dichiarazioni più di speranza che di convinzione per AD, il quale ora dovrà fare i conti con la reale situazione. Anche i Los Angeles Lakers, però, sembrano essere fiduciosi nel poterlo avere a pieno regime in vista del prossimo appuntamento: la franchigia californiana ha infatti listato il giocatore come “Probable” per Gara 6, etichettando il problema fisico come “contusione del tallone destro”. Dovesse essere davvero così, i gialloviola tirerebbero un gran sospiro di sollievo

