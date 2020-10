NBA, Jae Crowder: “L’uniforme nera dei Lakers ci ha dato la carica!”

I Los Angeles Lakers avevano preparato tutto a puntino per Gara 5, a partite dalle uniformi speciali. I gialloviola, infatti, per l’occasione avevano scelto di scendere in campo con le canotte ‘Black Mamba’ in onore di Kobe Bryant, con cui non avevano ancora perso una partita in questi Playoff NBA.

Los Angeles originariamente aveva programmato di indossare le divise alternative in Gara 2 e 7, ma tutto è cambiato dopo che i losangelini avevano preso un discreto vantaggio nella serie per 3-1 durante la scorsa settimana. La decisione di indossare le canotte nere – come segnale di essere pronti a chiudere la serie – ha ulteriormente alimentato le motivazioni di Jae Crowder e compagni. Da qui in poi, Gara 5 è già storia. Queste le parole di Crowder a riguardo:

“Abbiamo sentito che loro avrebbero messo le uniformi nere e che con quelle non avevano ancora perso una partita… la gente stava cominciando a parlare della fine della nostra avventura. Questa è stata una motivazione che inconsapevolmente ti entra dentro. Ovviamente abbiamo incanalato ogni cosa nella giusta direzione e tutto questo ci ha sicuramente aiutati a conquistare Gara 5.”

I Lakers, come detto, in precedenza contavano un record di 4-0 con le maglie indossate in onore del compianto Kobe Bryant. In Gara 6, i californiani non saranno in grado di indossare le “Black Mamba Jersey” poiché Miami ha già programmato di utilizzare le proprie maglie alternative di colore nero.

L’appuntamento, ovviamente, è per stanotte ore 1.30. Gara 6 sta arrivando.

