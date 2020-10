LeBron James diventa il giocatore con più presenze nei Playoff NBA

LeBron James entra ancora una volta nella storia di questo gioco. Come se non bastasse, nella notte il campione dei Los Angeles Lakers ha registrato un nuovo record. Stavolta di longevità. LeBron, infatti, dopo essere sceso in campo durante Gara 5 persa contro i Miami Heat, è diventato il giocatore con più presenze nella storia dei Playoff NBA raggiungendo in vetta Derek Fisher. L’ex gialloviola, infatti, fino a ieri si trovava in prima posizione solitaria con 259 apparizioni in postseason. Verosimilmente, LeBron in Gara 6 ritoccherà tale record, toccando quota 260.

Questa la top-10 giocatori con più presenze ai Playoff:

RANK GIOCATORE PARTITE 1. Derek Fisher 259 1. LeBron James 259 3. Tim Duncan 251 4. Robert Horry 244 5. Kareem Abdul-Jabbar 237 6. Tony Parker 226 7. Kobe Bryant 220 8. Manu Ginobili 218 9. Shaquille O’Neal 216 10. Scottie Pippen 208

Dovessimo considerare i soli giocatori attualmente attivi, Andre Iguodala si troverebbe al secondo posto con 165 partite di playoff giocate in carriera. Nella notte, l’ala di Miami, ha pareggiato le presenze di Bill Russell, fermo al 30esimo posto nella classifica di tutti i tempi.

James, fino a questo momento, sta viaggiando con medie importanti nell’attuale postseason, ossia con 28.8 punti, 9 rimbalzi, 7.2 assist, 1.7 palle rubate e 1 stoppata ad allacciata di scarpe. Con 35 anni sul groppone, LeBron potrebbe raggiungere Fisher anche in un’altra categoria speciale: ossia per numero di titoli vinti in carriera. James, dovesse vincere l’anello in maglia Lakers nei prossimi giorni, si ritroverebbe a quota 4, ad un solo trionfo di distanza dal venerabile maestro.

