NBA, Los Angeles Lakers: il Last 2 Minute Report smentisce le lamentele di Frank Vogel

Gara 5 delle NBA Finals è stata una delle più avvincenti sfide cestistiche degli ultimi anni e, come spesso capita, il post partita non è stato esente da critiche, specialmente dalla sponda gialloviola, probabilmente figlie dell’amarezza per una sconfitta sanguinosa.

Frank Vogel ha infatti lamentato un’eccessiva generosità nelle chiamate su Jimmy Butler, che lo hanno mandato in lunetta per gli ultimi decisivi 4 punti, uno per il fallo subito da Markieff Morris e uno, che ha sancito il sorpasso finale, per quello commesso da Anthony Davis.

“Credo che siano state pessime scelte per mandarlo in lunetta, che è sconveniente per partite di questa importanza. Anthony Davis era perfettamente verticale, mentre Markieff aveva le mani sulla palla, non ci sarebbe dovuto essere alcun fischio. Quei quattro liberi concessi hanno reso tutto più difficile per noi. Siamo delusi ma stiamo bene, torneremo ancora più forti per gara-6.”

Queste le sue parole.

Come al solito però il Last 2 Minute Report, redatto dalla NBA stessa, analizza tutte le chiamate della terna arbitrale negli ultimi 2 minuti di partita e l’esito di tale controllo è stato di conferma alle decisioni prese dagli arbitri, in particolare circa i due falli citati dal coach della compagine californiana. Il Report ha però evidenziato due chiamate mancate per falli subiti dai losangeleni.

Vogel è stato ovviamente multato dalla lega, che non vede di buon occhio le critiche ai propri arbitri.

LEGGI ANCHE:

Le condizioni di Anthony Davis per gara 6 delle NBA Finals

NBA, Jae Crowder: “L’uniforme nera dei Lakers ci ha dato la carica!”

NBA, LeBron su Danny Green: “Credevo in lui, ma il tiro non è entrato”