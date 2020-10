NBA, Frank Vogel commenta l’infortunio di Anthony Davis

La tegola più grande per i Los Angeles Lakers non è tanto la sconfitta in Gara 5, ma il problema di Anthony Davis durante il match. Il lungo, infatti, ha riportato un nuovo acciacco al tallone durante il primo quarto che sta facendo preoccupare la franchigia. Negli ultimi 12 minuti di gioco, AD si è letteralmente estraniato dal gioco, zoppicando vistosamente sul parquet (fatta eccezione per un layup, ndr), senza aver avuto modo di aiutare LeBron nel momento più delicato della serie.

Injury scare for Anthony Davis, but he walked back to the bench under his own power. pic.twitter.com/F7P7R6Boj8 — TSN (@TSN_Sports) October 10, 2020

Al termine del match, Frank Vogel ha commentato le condizioni di Davis in questo modo:

“Sta lottando contro il dolore al tallone. Ha lottato durante tutta la partita, ma ha resistito ed è stato in campo. Vedremo come si sentirà domani.”

Il giocatore, elemento chiave per i gialloviola di LeBron James, ha chiuso la partita con 28 punti, 12 rimbalzi, 3 stoppate e 3 palle rubate in 42 minuti. Trascinatore di livello durante tutti i playoff. Non averlo per Gara 6 sarebbe un problema pesante per i Lakers, ma Davis non vuole nemmeno sentire parlare di un suo forfait:

“Starò bene domenica.”

Solo il tempo ci darà delle risposte.

