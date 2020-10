NBA, Rockets: anche Jeff Van Gundy in lizza per la panchina

Gli Houston Rockets sono molto attivi sul versante allenatore, dopo l’addio di coach Mike D’Antoni.

Tim MacMahon, giornalista di ESPN, ha parlato di un possibile ritorno in Texas di Jeff Van Gundy, attuale commentatore ESPN ed allenatore dei Rockets dal 2003 al 2007:

“Credo che Van Gundy sia uno dei favoriti per approdare sulla panchina dei Rockets. Houston ha monitorato diversi profili dopo l’addio di D’Antoni, senza però mai affondare il colpo. Probabilmente le parti si incontreranno nel corso della prossima settimana per provare ad imbastire una trattativa con successo, nonostante non possa ancora definirsi tramontata l’ipotesi Tyron Lue. Il fattore decisivo, per chiunque dei candidati, sarà la convergenza di vedute con Daryl Morey, GM della franchigia, sulla filosofia cestistica da trasmettere ai giocatori. Nondimeno, sarà importante chiarire sin da subito chi comporrà lo staff, così come espressamente voluto dalla dirigenza.”