NBA, Isiah Thomas: “James il migliore che abbia mai visto”

Come tra Niki Lauda e James Hunt, come tra Valentino Rossi e Max Biaggi, anche tra Isiah Thomas e Michael Jordan non scorrerà mai buon sangue. Rivalità che hanno segnato per sempre il mondo dello sport e che non vorremmo mai scomparissero, perché il professionismo è anche questo: inimicizia e competizione sfrenata.

L’antagonismo che lega l’ex stella dei Detroit Pistons e His Airness ha arricchito la NBA degli anni ’80 e ’90, in cui le rispettive franchigie, anno dopo anno, si sono scontrate sempre più violentemente fino a contendersi lo scettro di campioni. I due cestisti si odiano, come testimoniato anche nella serie The Last Dance, che ripercorre la storica corsa al titolo dei Chicago Bulls durante la stagione 1997/1998. E la saga si arricchisce di un nuovo capitolo.

Isiah Thomas ha recentemente postato su Twitter il suo pensiero circa l’eterno dibattito su chi sia il G.O.A.T, ovvero il migliore di sempre. Duello che vede contrapposti oramai soltanto LeBron James e lo stesso Michael Jordan. L’ex due volte campione NBA non è andato troppo sul sottile:

The best and most “complete” player I have seen in my lifetime is @KingJames on and off the floor. He passed the eye test and the numbers confirm what my eyes have seen in every statistical category. #Goat let it be known! pic.twitter.com/wb2iuLoQ4M

