NBA, Doc Rivers sicuro: “Raccoglieremo tanti risultati a Philly”

Dopo le Finals l’argomento più caldo di questo momento in NBA è sicuramente il valzer delle panchine per la prossima stagione. L’arrivo di Doc Rivers nella città dell’amore fraterno è solo l’ultima notizia. Per ora sono stati annunciati quattro nuovi head coach – oltre a Doc, Steve Nash ai Nets, Billy Donovan ai Bulls e Tom Thibodeau ai Knicks – mentre altre cinque dirigenze devono ancora decidere chi siederà sulla panchina della propria franchigia per le prossime stagioni.

Doc Rivers sarà il venticinquesimo head coach nella storia della franchigia di Philadelphia. Dopo l’annuncio del suo arrivo sulla panchina dei 76ers, l’ex allenatore dei Clippers ha detto:

“Sono davvero eccitato per l’opportunità di allenare una delle migliori squadre della lega. Questa è una citta che ama lo sport e ama le proprie franchigie. Una citta la cui prima virtù è il duro lavoro e questo è esattamente cosa faremo e come saremo sul campo. Noi siamo pronti per raccogliere tante soddisfazioni qui a Philly”

I termini del contratto sono rimasti segreti per la linea di condotta che viene adottata dalla franchigia, ma sappiamo che avrà una durata di cinque anni. Anche Elton Brand, General Manager dei Sixers dal 2018, ha commentato così l’arrivo del nuovo capo allenatore:

“Siamo entusiasti di accogliere Doc Rivers a Philadelphia come nuovo head coach dei 76ers. Doc è uno degli allenatori più rispettati e esperti dell’intera NBA. Credo che Doc potrà aiutarci a sbloccare il potenziale che abbiamo sul campo e a inseguire il titolo NBA. Io inoltre rispetto e apprezzo il suo impatto che va oltre il campo, e il fatto che lui faccia tutto il possibile per migliorare la nostra società sfruttando la sua posizione. Doc è un grande ‘fit’ per la nostra franchigia e per la nostra città in generale, e sono davvero felice riguardo il futuro con lui come head coach”