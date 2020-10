NBA, Tom Thibodeau su RJ Barrett: “Si sta allenando alla grande”

I New York Knicks stanno organizzando una serie di allenamenti nel loro centro sportivo in vista della prossima stagione NBA. Secondo quanto riferito dal coach Tom Thibodeau a Marc Berman del The New York Post, la giovane stella RJ Barrett si sta allenando molto duramente:

“Oggi si è allenato in maniera sublime. È stato senza dubbio il suo migliore allenamento. A rimbalzo era efficace, ha fatto ottime giocate. Voglio che migliori di giorno in giorno.”

Il coach, noto per essere votato alla fase difensiva, ha elogiato la professionalità del canadese:

“Ciò che mi ha fatto piacere, è stato il fatto che si è presentato in anticipo alla fase 1 dell’allenamento ed è rimasto anche per la fase successiva. È un ottimo professionista ed è in forma smagliante. È disposto a fare qualsiasi cosa tu gli chieda.”

Parole incoraggianti per i fan dei Knicks. Barrett ha disputato una discreta stagione da rookie. Ha mantenuto cifre di 14.3 punti, 5.0 assist, 2.6 assist con una media del 40.2% dal campo in 56 partite.

Ha disputato una migliore seconda parte di stagione dopo la pausa dell’All Star Game. Tutti i tifosi dei Knicks si augurano che RJ possa finalmente fare un passo avanti che significherebbe diventare il leader della squadra. La Grande Mela non aspetta, richiede.

