NBA, Adebayo: “Voglio tornare per Gara 3”

Le prime due partite della NBA Finals tra i Los Angeles Lakers e i Miami Heat ci hanno detto che la bilancia della serie pende fortemente a favore di LeBron e compagni. In Gara 2 hanno pesato molto le assenze di Goran Dragic e Bam Adebayo, infortunati nella prima partita della serie.

Lo sloveno, decisivo nella serie con i Celtics, dove ha viaggiato a 20,5 punti e quasi 5 assist di media a partita, ha sofferto di una fascite plantare, e la sua stagione potrebbe già essere finita prima della fine delle Finals, anche se in merito non è arrivata nessuna comunicazione da parte dello staff della squadra. Bam Adebayo ha invece subito un infortunio meno grave al collo e vorrebbe tornare sul parquet già per Gara 3, in programma per stanotte alle 1 e 30 italiane. Il giovane giocatore degli Heat ha detto a Chris Haynes di Yahoo Sports:

“Mi sento davvero meglio, penso riuscirò a partire titolare in gara 3. Dobbiamo giocare in un momento di assoluta disperazione. Io la vedo così la nostra situazione attuale. Dobbiamo essere una squadra disperata e giocare con tutta l’energia che abbiamo, e anche di più, già dalla palla a due. Ma sono fiducioso, e penso che siamo in grado di far girare le cose nel modo giusto”

L’assenza di Adebayo ha gravato molto sulla recente prestazione degli Heat. In questi Playoff il giovane centro ex Kentucky ha messo su medie da 17,8 punti, 11 rimbalzi e 4,6 assist ad allacciata di scarpe. In Gara 1 delle Finals Bam è rimasto sul campo per 21 minuti, segnando 8 punti e raccogliendo 4 rimbalzi prima di uscire per infortunio.

Secondo Shams Charania, insider per The Athletic, sia Dragic sia Adebayo sono in dubbio (e quindi non sicuramente Out) per Gara 3 di stanotte.

Miami’s Bam Adebayo and Goran Dragic being listed doubtful for Game 3 of NBA Finals against the Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 3, 2020

Il loro ritorno nella serie gioverebbe sicuramente per lo spettacolo, dopo che nelle prime due partite della serie i Lakers sono sembrati troppo forti per gli avversari.

