Mercato NBA, Elton Brand: “Non rivoluzionerò Phila: Embiid e Simmons restano!”

Dopo la brutta eliminazione al primo turno di questi Playoff NBA 2020 per mano dei Boston Celtics, i Philadelphia 76ers hanno volto immediatamente lo sguardo al futuro prendendo la prima decisione: licenziare coach Brett Brown. Dopo 7 anni di matrimonio, la franchigia ha deciso di separarsi dall’ormai ex coach per sposare altre filosofie, altri nomi, in grado di poter trascinare la squadra verso traguardi ben più importanti.

Nel frattempo, dopo aver accusato lo sweep, Joel Embiid ha parlato del suo futuro, chiarendo come la sua intenzione sia quella di rimanere, ma non chiudendo definitivamente le porte ad un possibile addio. Questo perché il mercato NBA è imprevedibile, così come lo sono le scelte dei GM. In questo particolar caso, il centro dei 76ers potrebbe dormire sonni tranquilli poiché nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Elton Brand, General Manager di Phila, il quale ha confessato come non abbia la benché minima intenzione di scambiare Ben Simmons e Joel Embiid:

“Non sto cercando di scambiare Ben (Simmons) e Joel (Embiid). Sto cercando di renderli complementari per poterli far giocare meglio in campo. Il mio obiettivo è continuare a far progredire questa squadra, portandola a diventare una vera contender per il titolo. È questo quello che sto cercando di fare. Voglio rendere importante Philadelphia e trovare un modo per farla vincere. La questione allenatore? Siamo alla ricerca di un allenatore che possa massimizzare il nostro talento.”

Sebbene il suo lavoro sembra essere al sicuro, Brand ha aggiunto che potrebbero verificarsi dei cambiamenti anche nel front office del team:

“Siamo forti dal punto di vista strategico e analitico. Potrebbero arrivare anche altre ‘menti’ di rilievo per darci una mano. Tutte le opzioni sono aperte.”

