NBA, Billy Donovan è il nuovo allenatore dei Chicago Bulls

I Chicago Bulls hanno assunto Billy Donovan come head coach della squadra ma, in linea con la politica della franchigia, i termini del contratto non sono stati rivelati. Il coach, 55 anni, arriva a Windy City dopo essere stato 5 anni tra le fila degli Oklahoma City Thunder che, durante la sua sua permanenza, hanno totalizzato un record di 243-157 (.608) con ben 5 partecipazioni ai playoff.

La sua percentuale di vittorie è la sedicesima nella storia NBA (tra i coach che hanno totalizzato almeno 100 partite), seconda solo a Nick Nurse (.721), Steve Kerr (.709) e Gregg Popovich (.675) tra i coach in attività. Billy Donovan è anche uno degli unici quattro coach in attività ad aver portato le proprie squadre ai playoff in ogni singola annata da quando allena: gli altri sono Rick Carlisle, Steve Kerr ed Erik Spoelstra.

Arturas Karnisovas, president of basketball operations di Chicago, ha accolto il nuovo head coach con queste parole:

“Siamo molto grati di poter dare il benvenuto a Chicago a Billy Donovan e alla sua famiglia. Il successo che ha mantenuto durante tutto l’arco della sua carriera lo pone su di un differente livello. Noi abbiamo intuito la sua abilità nel concretizzare il potenziale dei propri giocatori e del collettivo. Ovunque sia andato durante la sua carriera ha vinto e speriamo possa continuare a farlo anche a Chicago.”

