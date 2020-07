Mercato NBA, i New York Knicks ufficializzano coach Thibodeau

I New York Knicks hanno confermato ufficialmente che Tom Thibodeau sarà il capo allenatore per la stagione NBA 2020-2021. In questo modo Thib diventerà il trentunesimo capo allenatore della storia dei Knicks.

Thibodeau ha un record di 352-246, maturato nel corso delle sue esperienze con i Chicago Bulls e i Minnesota Timberwolves. Il coach è stato assistente allenatore di Jeff Van Gundy e Don Chaney proprio ai Knicks dal 1996 al 2003.

Thibodeau si è così espresso in una dichiarazione ufficiale:

“Sono grato per l’opportunità che mi è stata concessa di tornare in questa storica franchigia nella veste di capo allenatore. Non vedo l’ora di incominciare a lavorare con la squadra, per la quale nutro grande fiducia e massimo rispetto. Sono consapevole delle grandi aspettative che i tifosi nutrono nei nostri confronti. Per questo motivo dobbiamo metterci subito all’opera senza perdere tempo.”

L’ingaggio di Thibodeau è stato il primo grande colpo messo a segno dal neo dirigente dei Knicks Leon Rose. L’ex manager è stato scelto come president of basketball operation a marzo, poco prima che la stagione venisse sospesa a causa dell’epidemia di coronavirus.

Rose ha così dichiarato riguardo l’allenatore:

“Tom Thibodeau è sicuramente un allenatore vincente, che ha ottenuto il massimo dai giocatori e dalle squadre per cui ha allenato. Trasmetterà leadership, responsabilità e mentalità vincente alla nostra squadra.”

I Knicks, dopo aver esonerato a dicembre David Fizdale, hanno promosso Mike Miller come head coach ad interim. I risultati, però, non sono stati soddisfacenti. Infatti hanno concluso la stagione con un record di 21-45 e non sono tra le 22 squadre invitate a giocare ad Orlando.

