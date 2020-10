NBA, Anthony Davis esalta Rondo: “Somiglia a LeBron”

Rajon Rondo è uno dei motivi principali per cui i Los Angeles Lakers sono a due vittorie dalla conquista del titolo NBA. L’ex Boston Celtics è salito notevolmente di colpi in questi playoff, diventando di fatto il giocatore più importante tra quelli a disposizione di Frank Vogel, fatta eccezione per il duo James-Davis.

Per molti giocatori dei Lakers, la versione playoff di Rondo è stata una piacevole sorpresa ma non per Anthony Davis che con il prodotto da Kentucky ci aveva già giocato ai tempi dei New Orleans Pelicans. E proprio con i Pels, nella serie playoff del 2018 contro i Portland Trail Blazers, AD è stato folgorato da Rondo. In una recente intervista a Jackie MacMullan di ESPN, Davis ha dichiarato:

“Ne avevo sentito parlare di questa sua capacità di alzare il suo livello in postseason e nel 2018 contro Portland l’ho potuto constatare. Ha una forza mentale spaventosa, mi ricorda LeBron in questo. Studia sempre gli avversari prima di una serie e ne intuisce gli schemi. Guarda 3/4 partite e impara perfettamente quando hanno intenzione di correre, quando vogliono rallentare il ritmo, da chi andranno in un determinato momento e la scelta che prenderanno”

Come in quella stagione, anche in questa Rondo ha alzato notevolmente il suo livello di gioco da regular season a playoff come dimostra Gara 2 contro i Miami Heat, chiusa con 16 punti, 10 assist e 4 rimbalzi, che ha visto il numero 9 dominare letteralmente la partita per larghi tratti.

