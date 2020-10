NBA, Frank Vogel elogia Danny Green: “La sua intelligenza è fondamentale”

La guardia dei Los Angeles Lakers Danny Green ha avuto un’infelice serata al tiro in Gara 2 contro i Miami Heat. Infatti il veterano ha realizzato solamente uno scarso 1-8 dal tiro da 3. Nonostante questo, l’allenatore dei Lakers Frank Vogel ha voluto elogiare ugualmente il suo giocatore.

Secondo quest’ultimo, il contributo di Green va oltre i tiri da tre presi in una partita. Il coach si è così espresso al giornalista di The Star Doug Smith:

“Green realizza sempre giocate vincenti, è sempre attento in fase difensiva e a rimbalzo. Dimostra sempre di giocare con un QI superiore rispetto alla media. Tutti sanno che è molto pericoloso dalla linea dei tre punti e questo è un grande vantaggio per l’attacco. Non mi sorprende che Danny abbia avuto tutto questo successo nella sua carriera. È un giocatore vincente.”