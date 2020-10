Dopo che domenica i Miami Heat hanno ottenuto la prima vittoria in queste NBA Finals con il risultato finale di 115-104, i leader dei Los Angeles Lakers si sono detti comunque fiduciosi per il proseguo della serie, prendendo in considerazione anche il vantaggio per 2-1. Ovviamente, il primo a presentarsi ai microfoni dei giornalisti è stato LeBron James – 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, ma anche 8 palle perse – il quale ha commentato in questo modo la sconfitta dei gialloviola:

“Non mi sento come se avessimo abbassato la guardia. Inoltre, non mi sento come se fossimo preoccupati. Anzi, non siamo preoccupati. Sappiamo che possiamo giocare molto meglio. Abbiamo un’altra opportunità per prendere un comando dominante nella serie tra 48 ore. Vogliamo prenderci la vittoria”

Lakers troppo timidi in campo, così come evidenziano i numeri intorno a LeBron James (le sue palle perse sono costate il vantaggio in doppia cifra per Miami) e Anthony Davis (solo 3 conclusioni dalla vernice, il minimo in carriera per lui nei Playoff). LeBron ha continuato la sua disamina con queste parole:

“Loro sono davvero molto bravi in ​​attacco, quindi non possiamo permettergli di farci comandare in questo modo quando hanno la sfera tra le mani. Noi sotto ad ogni quarto? Mi prendo la piena responsabilità per questo.”

Nonostante l’inizio di partita lento e tutte le palle perse, i Lakers si sono comunque ritrovati in vantaggio per 91-89 con 8.56 sul cronometro durante l’ultimo quarto. Da quel momento in poi, Miami ha preso le distanze registrando un parziale di 26-13:

“Ovviamente, dobbiamo fare un lavoro migliore quando arrivano questi momenti. Ma mi è piaciuto come abbiamo lottato… anche giocando male.”

Ad accompagnare le parole di James, ci ha pensato anche Anthony Davis. Laconico:

“Credetemi. Andrà tutto bene.” “Personalmente devo solo fare meglio. Su entrambi i lati del campo. Devo stare attento anche a portare la giusta energia sul parquet ed evitare i problemi di falli. Devo fare meglio!”

