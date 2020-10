NBA, Wade è sicuro: “AD è il miglior compagno di squadra di LeBron di sempre”

Nella notte Anthony Davis è diventato il quinto giocatore della storia NBA a realizzare più di 30 punti nelle sue due prime partite alle Finals in carriera.

Le prestazioni Davis, unite allo strapotere di LeBron James, hanno fatto si che ora i Lakers siano in vantaggio 2-0 nella serie contro gli Heat. Secondo molti addetti ai lavori, “The Brow” sarebbe il miglior compagno di squadra di Lebron di sempre. Questa ipotesi è confermata da due ex compagni di squadra di LeBron: Kendrick Perkins e Dwyane Wade.

I agree Big Perk https://t.co/59qWoMz7y9 — DWade (@DwyaneWade) October 3, 2020

Siccome le grandi doti offensive di Wade toglievano diverse responsabilità in attacco a LeBron, spesso nel periodo in cui giocavano insieme negli Heat, James giocava come ala. Ora grazie al dominio di Davis in post basso e alla necessità dei gialloviola di avere una guida di livello in cabina di regia, LBJ gioca quasi sempre da playmaker.

La coppia ha messo insieme un totale di 65 punti e 23 rimbalzi nella vittoria contro gli Heat. Cifre che non si osservavano nelle Finals dai tempi di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. I Lakers hanno un record di 20-1 quando i due combinano più di 60 punti.

