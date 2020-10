NBA, Rick Pitino convinto: “Vogel è perfetto per i Lakers”

All’inizio della stagione c’erano parecchi dubbi sul coach dei Los Angeles Lakers. Infatti, tra gli addetti ai lavori, non tutti avevano fiducia in Frank Vogel. Tuttavia però, l’ex capo allenatore di Indiana sta svolgendo un ottimo lavoro con i gialloviola. Ripercorrendo le tappe di questa stagione, Vogel ha portato i Lakers ai playoff col miglior record nella combattutissima Western Conference ed è riuscito a raggiungere le tanto desiderate Finals. Quest’ultimo traguardo non era poi così scontato, poiché in molti vedevano i Los Angeles Clippers, prima della loro disfatta contro i Denver Nuggets, favoriti sui Lakers.

Vogel, già da stanotte, potrà quasi mettere le mani sul trofeo dovesse vincere gara 3 delle Finals contro i Miami Heat. Sul lavoro dell’attuale head coach dei californiani si è espresso anche Rick Pitino, ex allenatore NCAA e NBA, il quale ha lodato il suo collega durante un’intervista al New York Post:

“La NBA è una Lega di giocatori e i Los Angeles Lakers hanno due dei migliori cinque giocatori di tutta la NBA. Frank Vogel è il coach perfetto per le due stelle dei Lakers e per tutto il team. Lavora molto dietro le quinte, prepara bene i giocatori, non è quasi mai davanti a una telecamera e non si prende alcun merito. Ed è lui che vuole che sia così.”

Stanotte tutti i riflettori saranno puntati su gara 3. I Lakers sono i favoriti per vincere la gara, ma come questi playoff ci hanno insegnato più volte mai dubitare della forza dei Miami Heat.

