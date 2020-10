La notizia è ufficiale: Goran Dragic e Bam Adebayo salteranno anche Gara 3 contro i Los Angeles Lakers delle NBA Finals 2020. Ad annunciarlo gli stessi Miami Heat i quali, attraverso il loro canale Twitter, hanno comunicato l’assenza dei due giocatori per infortunio.

#LALvsMIA INJURY UPDATE: Bam Adebayo (neck) & Goran Dragic (foot) have both been ruled out of tonight's #NBAFinals Game 3 vs the Lakers. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 4, 2020

Secondo quanto riferito da ESPN, i due avrebbero tentato un recupero in extremis in vista del nuovo appuntamento contro i gialloviola, ma il dolore derivante dagli acciacchi fisici sarebbe ancora troppo presente per sostenere uno sforzo di alto livello. Si fa sempre più dura, quindi, per la compagine di coach Spoelstra che dovrà tentare di limitare uno straripante Anthony Davis senza il suo lungo di riferimento.

Lo staff medico degli Heat, tuttavia, proseguirà con i trattamenti sia sullo sloveno che su Adebayo, con la speranza di poterli riavere in Gara 4. Miami, nel frattempo, dovrà dare ulteriore prova di forza corale per cercare di riaprire la serie: perdere stanotte significherebbe 0-3 e una rimonta pressoché impossibile da sostenere contro LeBron James & co.

Ricordiamo che Adebayo ha sofferto un problema al collo durante Gara 1, mente il playmaker ha subìto un infortunio alla pianta del piede.

