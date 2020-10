Questa notte i Miami Heat si sono arresi ai Los Angeles per 116-98, una sconfitta che, però, non rispecchia il vero valore della squadra: questo è il pensiero di Erik Spoelstra, coach di Butler & Co.

“We’re much better than we showed tonight,” Heat coach Eric Spoelstra said. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 1, 2020

Come riporta Bleacher Report, Spoelstra ammette la superiorità dei Lakers, ma è convinto che i suoi Heat non sono quelli visti questa sera:

“Dobbiamo dare credito ai Lakers del lavoro che hanno fatto: hanno stabilito i ritmi di gioco, hanno fatto meglio di noi sotto ogni aspetto. Alla fine avevano il controllo della partita e noi non siamo riusciti a toglierlo. LeBron e Davis non hanno sbagliato quasi nulla: recuperavano palla e già erano in attacco. Abbiamo provato a fermarli, ma oggi le cose non sono andate come speravamo, ma siamo meglio di quanto abbiamo mostrato oggi”

Piove sul bagnato in casa Heat: oltre alla sconfitta, gli uomini di Spoelstra sono stati colpiti anche da una serie di infortuni. Goran Dragic è uscito dal campo per un problema al piede sinistro, mentre Bam Adebayo ha avuto un problema alla spalla sinistra.

Tutti fattori che hanno condizionato la partita dei Miami Heat che, in vista di Gara 2 prevista nella notte tra venerdì e sabato, sperano di recuperare gli infortunati e di riaprire i giochi.

Non sono bastati a Erik Spoelstra e ai Miami Heat i 23 punti, 2 rimbalzi 3 5 assist di Jimmy Butler, uscito anche lui malconcio dalla partita, a evitare la sconfitta. Nel tabellino marcatori degli Heat spiccano i nomi di Herro (14 pt.-4 rb.-3 ast.) e Nunn, autore di 18 punti, 5 rimbalzi e 2 assist.

La favola delle Finals NBA è iniziata nel peggiore dei modi per Miami che, però, ci ha stupito più di una volta in questa stagione.

