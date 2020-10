NBA, i Miami Heat stanno pensando al rientro di Adebayo per gara 3

Dopo la pesante assenza in gara 2 per l’infortunio al collo, il centro dei Miami Heat, Bam Adebay0 ha dichiarato che sarà pronto per gara 3 delle finali NBA domenica contro i Los Angeles Lakers:

“Sì, credo che sarò nel quintetto iniziale, mi sento meglio e credo che giocherò.”

Adebayo ha giocato 21 minuti in gara 1 prima dell’infortunio e da quel momento in poi le cose hanno iniziato ad andare di male in peggio per i Miami Heat. Il lungo infatti è uno dei giocatori fondamentali della squadra della Florida e sta viaggiando alle medie di 17.8 punti, 10.9 rimbalzi e 4.6 assist nella bolla di Orlando.

Il giocatore non pare particolarmente turbato per l’esito della serie che vede la sua compagine sotto 2 a 0:

“Dobbiamo essere una squadra disperata e giocare con un sacco di energie, sono convinto che possiamo cambiare l’inerzia della serie.”

I precedenti però non sono dalla sua: solo 27 squadre su 425 precedenti sono riuscite a rimontare e vincere una serie essendo andate sotto 2 a 0.

