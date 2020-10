NBA Finals, Adebayo e Dragic in forse per Gara-2

Gara-1 è archiviata. Ad aggiudicarsela sono i Los Angeles Lakers grazie ad una netta vittoria sui Miami Heat per 116 a 98. Il sodalizio LeBron James – Anthony Davis è granitico: 25 punti, 13 rimbalzi e 9 assist per il Re e, 34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per la stella con il numero 3. La squadra di coach Spoelstra non brilla, o meglio non fiammeggia, ed è ora costretta a voltare immediatamente pagina per provare a dare seguito alla splendida cavalcata dei Playoff. Ma le notizie sono tutt’altro che rassicuranti.

Bam Adebayo e Goran Dragic combinano 14 punti ed esattamente 36 minuti di gioco, prima di dover abbandonare forzatamente il rettangolo di gioco. Il centro classe ’97 esce a causa di uno stiramento al collo, mentre Dragic per un infortunio alla pianta del piede sinistro. E, com’era immaginabile, i Miami Heat hanno confermato che entrambi sono in dubbio per gara-2.

Il contraccolpo potrebbe rivelarsi durissimo, letale, perché i due giocatori si sono ritagliati un ruolo da assoluti protagonisti in questa strabiliante stagione della franchigia della Florida. La guardia slovena, in regular season, ha viaggiato a un ritmo di 16.2 punti per sfoderare poi il meglio di se nella post season con una media punti passata a 19.9. Adebayo, invece, fresco di convocazione All Star e di presenza nell’All-Defensive Second Team, si è rivelato un vero gioiello: media di 15.9 punti, 10.2 rimbalzi e 5.1 assist durante la regular season e di 17.8 punti e 10.9 rimbalzi nei Playoff.

Partire in gara-2 senza questi due perni sarebbe dannoso per i Miami Heat, perderli per il resto della serie sarebbe devastante.

