Nel suo debutto all’interno delle NBA Finals, Anthony Davis ha letteralmente dominato sul campo segnando 34 punti, catturando 9 rimbalzi e stoppando 3 tiri, aiutando i Los Angeles Lakers a sconfiggere i Miami Heat in Gara 1 con il risultato di 116-98. La compagine allenata da Spoelstra ha provato in tutti i modi a limitare il lungo, organizzando una serie di raddoppi che non hanno avuto però efficacia. La prestazione da 34 punti di AD si piazza dietro solo ai 43 punti di Shaquille O’Neal e ai 42 di George Mikan all’esordio nelle Finals con i gialloviola:

“È un grande onore essere accostato a questi grandi nomi. Hanno fatto così tanto nel corso della storia di questo gioco e per me essere in grado di giocare al loro livello è solo un onore… però vorrei anche essere menzionato per quanto riguarda coloro che hanno vinto un campionato NBA. Questo è il prossimo passo.”

Davis non ha così tanta esperienza rispetto a LeBron James nelle Finals, ma il lungo sembra non aver risentito della pressione intorno a lui:

“È la prima volta che sto vivendo questa esperienza. Ovviamente l’obiettivo è quello di andare in campo, giocare bene e vincere. La pressione? Non è un problema, sento la stessa pressione di sempre. Ho avuto la stessa sensazione anche durante Gara 1 delle finali di Western Conference, ma quando la comincia la partita, tutta l’ansia se ne va e rimane solo la pallacanestro. L’adrenalina entra in circolo e pensi solo a giocare. Gara 1 è terminata, ma il lavoro non è finito. Ne vogliamo conquistare altre 3.”

Anche LeBron James ha voluto incoronare Davis per la bella prestazione portata sul parquet:

“Mi aspetto tutto questo da lui. Non c’era bisogno di dargli nessun consiglio prima di Gara 1. Ci siamo preparati per questo momento per tutta la stagione. Si è preparato per questo momento per tutta la stagione. Sono felice di essere qui con lui, nella stessa squadra. Lui è, ancora una volta, una forza in ogni aspetto del gioco, sia offensivamente che difensivamente. Il miglior insegnante nella vita è l’esperienza. Nella mia carriera ho vissuto momenti in cui sembrava essere tutto controllo e poi, perdendo una partita, è cambiato il corso di una serie. Dobbiamo stare attenti.”

