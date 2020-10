NBA Finals, le condizioni di Goran Dragic e Bam Adebayo dopo Gara 1

Gara 1 delle NBA Finals 2020 è stata molto dura fisicamente per i Miami Heat. La compagine di coach Spoelstra ha dovuto rinunciare, nel secondo tempo, a Goran Dragic, uscito per un infortunio al piede sinistro. Anche Bam Adebayo ha subìto un infortunio che ha limitato il suo utilizzo sul parquet e tagliato le gambe agli Heat nella seconda parte di Gara 1. Il centro ha abbandonato il campo nel terzo quarto, dopo un infortunio alla spalla.

Dragic has been able to put pressure on his left foot and hasn't ruled out returning to play in the NBA Finals, source tells ESPN. https://t.co/Ea1LeqncBL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2020

Bam Adebayo’s shoulder the X-rays were negative, the team says. — Malika Andrews (@malika_andrews) October 1, 2020

Nonostante l’infortunio, i Miami Heat non hanno escluso un ritorno in campo di Dragic durante queste NBA Finals. La fascite plantare resta comunque un problema serio. È il caso di ricordare l’esperienza di Malcolm Brogdon il quale ne ha sofferto ampiamente restando ai box per quasi 2 mesi. Gli Heat non possono permettersi uno stop così lungo per il proprio playmaker. Le sue condizioni saranno rivalutate nel corso della serie. Vedremo se lo sloveno riuscirà a recuperare in tempo per aiutare i suoi nelle NBA Finals 2020.

Oltre a Dragic, per Gara 2 gli Heat dovranno valutare anche le condizioni di Bam Adebayo. Il lungo si è sottoposto prontamente ai raggi X nel post partita, che hanno dato esito negativo. Adebayo, probabilmente, scenderà in campo nella prossima partita delle Finals, vista l’assenza di lesioni. Dovrà comunque fare i conti con il dolore e servirà un grande lavoro di fisioterapia da parte dello staff di coach Spoelstra.

Dragic e Adebayo sono due giocatori chiave per i Miami Heat: il primo ha in mano le chiavi dell’attacco, il secondo è il leader difensivo e l’arma tattica ideale per contrastare lo strapotere fisico di LeBron James e Anthony Davis. Coach Spoelstra dovrà adattarsi, ma queste Finals appaiono in salita per i Miami Heat.

