NBA, Doc Rivers incontrerà presto la dirigenza dei 76ers

Secondo le indiscrezioni riportate da “The Athletic“, Doc Rivers sembrerebbe in procinto di incontrare la dirigenza dei Philadelphia 76ers proprio in Pennsylvania. Il motivo di questo incontro appare piuttosto chiaro: ci sono pochissime probabilità che l’ormai ex allenatore dei Los Angeles Clippers, che lascerà la California dopo sette anni, resti lontano dai parquet in vista della prossima stagione e, a questo proposito, sta subito cercando una nuova franchigia da allenare.

Gli stessi Philadelphia 76ers, reduci da una stagione poco entusiasmante sotto la guida dell’esonerato Brett Brown, necessitano terribilmente di un allenatore capace di rivitalizzare giocatori ed ambiente e Doc Rivers sembrerebbe il miglior profilo a disposizione in questo momento, nonché l’unico indiziato per provare a rendere finalmente efficiente sul campo la coppia Embiid–Simmons.

