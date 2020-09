Dove vedere le NBA Finals tra Lakers-Miami in streaming e TV

Mancano ormai poche ore per l’inizio delle NBA Finals 2020. Le squadre protagoniste di quest’ultimo anno di una travagliata stagione sono Los Angeles Lakers e Miami Heat. L’appuntamento per la conquista dell’Anello è sul parquet del campus Walt Disney Resort di Orlando, in Florida, lo Stato degli Heat, che negli anni passati ha avuto tra i suoi protagonisti proprio LeBron James.

Dove vedere Lakers-Miami in TV e Streaming

Come sempre, si gioca al meglio delle sette partite e tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport NBA, in simulcast su Sky Sport Uno. Per quanto riguarda lo streaming, invece, le soluzioni disponibili sono NOW TV, Sky Go (con il commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) e NBA League Pass per gli affezionati della cronaca in lingua originale.

Il via alla serie, che decreterà i successori dei Toronto Raptors nell’albo d’ora delle Finals, nella notte italiana tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre con Gara 1, in programma alle ore 3. L’eventuale Gara 7 nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. Qui trovi il calendario completo della serie.

Gara1: Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 3.00 – Notte tra mercoledì 30 settembre-giovedì 1° ottobre

Gara2: Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 2.00 – Notte tra venerdì 2-sabato 3 ottobre

Gara3: Miami Heat-Los Angeles Lakers

ore 1.30 – Notte tra domenica 4-lunedì 5 ottobre

Gara4: Miami Heat-Los Angeles Lakers

ore 3 – Notte tra martedì 6-mercoledì 8 ottobre

Gara5 (eventuale): Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 3 – Notte tra venerdì 9-sabato 10 ottobre

Gara6 (eventuale): Miami Heat-Los Angeles Lakers

ore 1.30 – Notte tra domenica 11-lunedì 12 ottobre

Gara7 (eventuale): Los Angeles Lakers-Miami Heat

ore 3 – Notte tra martedì 13-mercoledì 14 ottobre

