NBA, Danny Ainge difende Kemba Walker: “Non era in perfetta salute nella bolla”

Il general manager dei Boston Celtics, Danny Ainge, si è schierato in difesa della star Kemba Walker. Quest’ultimo è stato accusato di prestazioni non del tutto convincenti all’interno della bolla. Secondo Ainge, Walker stava giocando in condizioni non ottimali a causa di un infortunio che ha influito negativamente sul suo gioco.

Danny Ainge says that Kemba Walker was "never right" at any point inside the bubble, despite his stats, and says that Walker also never used that as an excuse to anyone. Says the goal for the team in the offseason is to get Walker healthy and back to the player he can be.

