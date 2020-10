NBA, Dwight Howard: “Ho lavorato una vita per questa seconda opportunità”

Dopo aver già vissuto in precedenza l’esperienza delle Finals NBA, ormai più di una decade fa, Dwight Howard ha l’opportunità di rivivere le emozioni di potersi giocare il titolo. Il centro gialloviola, in passato, si è dovuto arrendere in finale contro i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. Ora, in uno strano disegno del destino, il giocatore lotterà nuovamente per conquistarsi l’anello tanto desiderato. Queste le sue parole rilasciate nelle scorse ore, dopo la prima vittoria in Gara 1 contro Miami:

“Sono solo molto grato di avere l’opportunità di giocare di nuovo le finali. Ho pregato per questo momento e finalmente è arrivato. Sto solo cercando di sfruttare ogni secondo che ho in queste Finals, durante gli allenamenti e sul parquet. Tutti questi momenti sono molto speciali. Sto cercando di fare tutto il possibile per aiutare questa squadra a vincere.”

Quando gli è stato chiesto di fornire una valutazione della crescita di Anthony Davis durante la stagione, Howard ha risposto in questo modo:

“Sono davvero molto orgoglioso di lui. Non è banale arrivare a quel livello. Ha fatto un ottimo lavoro nel fornire fiducia al resto della squadra, ma anche solo confermare il suo potenziale in area, segnando a volontà, catturando rimbalzi, stoppando tiri. Facendo tutto il possibile e anche di più. Sono molto felice per tutto quello che sta dimostrando, così come sono orgoglioso di vedere che lo abbiamo aiutato ad ottenere la sua prima vittoria nelle NBA Finals. So che questo significa molto per lui, vedendo tutte le cose che ha passato nella sua carriera. Qualunque cosa io possa fare per lui, la farò.”

Leggi Anche

NBA, LeBron James compra un’altra villa da 36 milioni a Los Angeles

NBA Finals, debutto da record per Anthony Davis

NBA Finals, le condizioni di Goran Dragic e Bam Adebayo dopo Gara 1