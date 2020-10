NBA, LeBron James compra un’altra villa da 36 milioni a Los Angeles

Le finali NBA sono finalmente cominciate, ma non sono l’unico pensiero nella testa di LeBron James. La superstar dei Los Angeles Lakers, infatti, ha chiuso l’acquisto di una villa a Beverly Hills precedentemente appartenuta da Lee Phillip Bell, co-founder di “The Bold and the Beautiful”. La villa è stata messa in vendita ad un prezzo di 39 milioni di dollari, ma James ha chiuso l’affare per circa 36.75 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato da Hilton & Hyland – ossia la società che ha seguito la compravendita – James si è assicurato una tenuta con 4 camere da letto, 8 camere da 2.770 metri quadrati con vista sia del centro di Los Angeles che dell’Oceano Pacifico. La nuova casa possiede inoltre 2 suite, 7 camini, 1 sala proiezioni, 2 guest house separate, 1 campo da tennis illuminato e 1 piscina.

Questa è la terza volta che James acquista una proprietà enormemente costosa nell’area di Los Angeles, poiché il nativo di Akron possiede una casa da 21 milioni di dollari a Brentwood – presa nel 2015 – poi una seconda casa da 23 milioni di dollari nella stessa zona, acquisita nel 2018.

Con più di 300 milioni di dollari guadagnati in carriera e con più di 80 milioni di dollari a lui dovuti nei prossimi due anni, diciamo che LeBron si può permettere il lusso di chiudere affari così importanti.

