NBA, Howard parla della disastrosa stagione ai Lakers: “Ho imparato che nella vita bisogna perdonare”

Se c’è una cosa di cui Dwight Howard era assolutamente certo, era che non avrebbe mai più giocato per i Los Angeles Lakers dopo la disastrosa stagione del 2012-2013.

L’ormai 34enne arrivò a L.A. nel pieno della sua carriera, con la franchigia che aveva nel roster giocatori quali Kobe Bryant e Steve Nash. I Lakers puntavano a vincere il campionato, ma la stagione si è conclusa troppo presto con un’uscita al primo turno. Dopo una regular seaon molto altalenante, caratterizzata anche da alcuni drammi personali, Howard ha fatto le valigie e firmato un contratto con gli Houston Rockets, promettendosi che non avrebbe mai più messo piede a Los Angeles. Questa è quanto ha raccontato a Shams Charania di The Athetic:

“Quando ho lasciato LA per la prima volta mi sono detto che non sarei più tornato in quella squadra. Ero così arrabbiato per come sono andate le cose e per come sono stato percepito, che ho pensato, ‘Ho finito con LA. Non posso. Non voglio giocare per i Lakers e non ne voglio più sentire parlare. Poi ho dovuto capire veramente il potere del perdono e questo è qualcosa con cui ogni essere umano lotta continuamente. Che tu abbia torto o che qualcun altro abbia torto, l’importante è perdonare”.