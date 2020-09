NBA, Pierce pronto a ricredersi su LeBron James in caso di vittoria Lakers

Paul Pierce, ex-star dei Boston Celtics e ora analyst per TNT, non ha mai mostrato molto affetto per Lebron James; tuttavia, dopo la vittoria dei Los Angeles Lakers nelle Western Conference Finals a danno dei Denver Nuggets, “The Truth” sembra essere finalmente pronto a rivalutare la posizione del numero 23 gialloviola tra i giocatori migliori di sempre.

Durante il pre-partita di Gara 6 tra i Boston Celtics e i Miami Heat (match concluso con la vittoria degli Heat, ora pronti a scontrarsi proprio con i Lakers), Pierce ha dichiarato:

Alla domanda “si sta avvicinando alla top 5?”(chiaro rimando a delle dichiarazioni di qualche mese fa dello stesso Pierce, in cui aveva escluso James dalla propria lista dei 5 giocatori migliori di sempre), l’ex-giocatore si è visto costretto ad affermare:

Il commento, certamente già condiviso da molti appassionati ed addetti ai lavori, ha lasciato di stucco anche il resto del cast di TNT, sicuramente più abituato alle molteplici dichiarazioni al vetriolo nei confronti del 35enne: Jalen Rose, altro ex-cestista ed analyst, si è addirittura alzato per stringere ironicamente la mano a Pierce.

Paul Pierce says LeBron would be No. 2 behind Michael Jordan if he wins the championship this year. 👀

(h/t @TheNBACentral) pic.twitter.com/Pm62wpFQul

— Hoop Central (@TheHoopCentral) September 27, 2020