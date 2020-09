I Boston Celtics sono sotto 2-0 nelle finali di Eastern Conference contro i Miami Heat: nella notte tra sabato e domenica ci sarà Gara 3, dove potrebbe rivedersi Gordon Hayward.

Come riporta Adrian Wojnarowski, coach Stevens potrebbe chiamarlo in causa per cercare di risolvere le sorti della serie.

Celtics upgraded Gordon Hayward (ankle) to "Questionable" for Game 3 vs. Miami on Saturday, an indicator that there's a real chance of his return.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020