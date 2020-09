LeBron James ha vinto Gara 1 della finale di Conference contro Denver ma non l’MVP, premio andato a Giannis Antetokounmpo. Nella votazione, infatti, James ha ricevuto 16 voti su 101: un risultato che non è stato digerito dal numero 23 dei Lakers.

🤣🤣16 out of 101 🗳! Ok cool! I got y’all.

Nel post partita LeBron James, autore di 15 punti, 6 rimbalzi e 12 assist, ha commentato così la vicenda:

Non sono mai giocato per essere MVP o per essere un campione, ma ho sempre desiderato migliorare sempre di più ogni singolo giorno: così facendo si sistemerà anche il resto. Ma alcune cose sono fuori dalla mia mano e altre che non puoi controllare e questo mi ha fatto incazzare”

“Mi hanno fatto incazzare: questa è la mia vera risposta. Su 101 voti ho ottenuto 16 voti al primo posto: questo è ciò che mi ha fatto incazzare più di ogni altra cosa. Non sto dicendo che il vincitore non meritasse l’MVP, ma questa votazione non mi va giù. Sono arrivato secondo molto nella mia carriera, sia in campionato e, ora, quattro volte come MVP.

"It pissed me off."

James attacca i criteri con i quali si assegna il premio, criteri che lasciano spazio all’interpretazione personale. I premi annuali della NBA vengono votati da circa 100 giornalisti sia dei media che del cartaceo, in aggiunta al voto dei fan:

“Non so quanto effettivamente stiano guardando la partita, ma non ho intenzione di sedermi qui e parlare di quali dovrebbero essere i criteri: è cambiato nel corso degli anni da quando sono entrato in questo campionato. A volte è il miglior giocatore della squadra più forte, altre è il ragazzo con la migliore stagione in termini di statistiche. A volte semplicemente non lo sai. Ma non è questo il caso: Giannis ha fatto il suo in stagione”

"I don't know how much we are really watching the game of basketball or are we just in … the narrative."

LeBron explained why he thinks the NBA awards voting scale is "a little weird." pic.twitter.com/gSbGe9oplC

— ESPN (@espn) September 19, 2020