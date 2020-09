NBA, Marcus Smart si scontra con i compagni dopo la sconfitta

In finale di Conference qualsiasi errore può costare la partita, ed è dura perdere un incontro che sembrava essere in pugno. Lo sa bene Marcus Smart, il quale è stato sentito urlare all’interno dello spogliatoio dopo la fine della partita.

Il giocatore dei Celtics è stato sentito da più fonti gridare, prendendosela con i suoi compagni, probabilmente ancora scottato dalla sconfitta subita in Gara 2 dalla sua squadra. E non è finita qui, secondo Malika Andrews di ESPN, all’interno dello spogliatoio si è sfiorata la rissa, e sono stati lanciati oggetti da qualcuno.

Ci si aspettava sicurmente che qualcuno si arrabbiasse, e probabilmente Smart è anche il più indicato per caricare la squadra, ma è possibile che all’interno degli equilibri della squadra qualcosa si sia rotto. E a proposito dell’accaduto sono intervenuti sia Kemba Walker che Jaylen Brown.

“Non è successo niente.” “Ci sono alti e bassi come in tutte le famiglie, ma dobbiamo apprezzare gli altri per come sono fatti. Marcus è fatto così, e io lo apprezzo, gli voglio bene. Dobbiamo essere pronti a recuperare e utilizzare lo stesso fuoco per vincere Gara 3.”

Il playmaker di Boston sembra aver accusato di più l’accaduto, e si è limitato a poche parole, dopo che un paio di giorni fa, aveva già sottolineato il suo scarso rendimento in gara 1.

Dall’altra parte è stato bravissimo Jimmy Butler a leggere la situazione e capire che qualcosa non andava in campo avversario, e ne ha approfittato per fare un paio di giocate decisive, che hanno assicurato la vittoria. 3 delle palle rubate nel secondo tempo sono state infatti effettuate da lui.

Nel frattempo, i Celtics sperano nel ritorno di Gordon Hayward, dopo i buoni risultati negli allenamenti di Mercoledì. Dovrebbe lavorare di più sul campo nei giorni successivi con la prospettiva di giocare Gara 3 il prossimo Sabato.

