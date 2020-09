LeBron James sbarca su Netflix: dal 22 settembre arriva “The playbook”

Allenatori che hanno portato atleti ai massimi livelli condividono le regole per il successo nello sport e nella vita. Questa la ricetta alla base di “The playbook”, docuserie co-prodotta da Maverick Cater e LeBron James, in arrivo in catalogo su Netflix dal 22 settembre.

Nella rosa dei nomi Doc Rivers, José Mourinho, Jill Ellis, Dawn Stanley e Patrick Mouratoglu, allenatore di Serena Williams.

IL TRAILER DI “THE PLAYBOOK”

