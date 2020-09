Mossa a sorpresa di Mike D’Antoni che pochi minuti fa ha informato gli Houston Rockets che non rinnoverà il suo contratto con i texani. Eppure, ieri notte, l’ormai ex coach di Houston aveva dichiarato di voler rimanere sulla propria panchina per ancora diverso tempo. Successivamente erano arrivate le parole di conferma da parte di James Harden, pronto all’ennesima corsa con D’Antoni a guidarlo.

ESPN Sources: Houston coach Mike D’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming a free agent and won’t return to the Rockets next season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020

Qualcosa dev’essere però cambiato – o nelle scorse ore o da tempo – con il buon Mike che ha quindi deciso di voltare pagina e chiudere il suo sodalizio con Daryl Morey. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, D’Antoni potrebbe ora essere un forte candidato per la panchina dei Philadelphia 76ers, rimasta vuota dopo il licenziamento di coach Brett Brown.

D’Antoni will be considered among a group of candidates for the Philadelphia 76ers coaching opening, sources tell ESPN. D'Antoni was an assistant for several months under Brett Brown before accepting the Rockets job four years ago. https://t.co/MeoUrwWADm — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020

Mike ha quindi pubblicato una lettera di ringraziamento alla città e ai tifosi di Houston:

“È con tanta tristezza e gratitudine che io e mia moglie Laurel annunciamo come il nostro incredibile viaggio a Houston sia giunto al termine, pronti a scrivere un nuovo capitolo. Il tempo trascorso qui è stata una esperienza memorabile. […] Ringrazio la famiglia Fertitta, Daryl Morey, lo staff e tutti i giocatori per la loro incredibile dedizione. I Rockets sono una franchigia NBA storica, con tifosi fantastici… sono orgoglioso di averne fatto parte.”

Mike and Laurel D’Antoni statement to ESPN on departure from Rockets pic.twitter.com/XypyT8bgC0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020

Da capire, invece, cosa succederà ora a Houston, con Morey che avrà il compito di ricostruire una squadra precedentemente studiata per applicare il sistema di D’Antoni.

